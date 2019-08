Certosa, tentano di entrare in tabaccheria usando un seghetto: arrestati tre giovani

Val Polcevera - Questa notte i poliziotti dell’U.P.G. sono intervenuti a Certosa per un tentato furto in tabaccheria.

L’arresto -<7b> Sorpresi da un residente affacciato alla finestra, infatti, due giovani albanesi (rispettivamente di 20 e 27 anni) e un 27enne greco sono stati colti in fallo mentre tagliavano con un seghetto il lucchetto della saracinesca di una tabaccheria. Poco dopo l’allarme, sul posto è sopraggiunta una volante della Polizia - a velocità ridotta e senza farsi notare - che è riuscita a sorprendere i tre ladri, nonostante due di loro monitorassero costantemente l’eventuale passaggio di vetture. A quel punto, i due giovani albanesi sono stati subito fermati, mentre il ragazzo greco è fuggito e si è nascosto sotto un furgone: quando è stato scoperto, quest’ultimo ha reagito con violenza, minacciando e aggredendo i poliziotti. Poco distante è stata rinvenuta una sacca contenente un martello, un seghetto e un cacciavite e - osservando le immagini delle telecamere di sorveglianza della tabaccheria - gli ultimi istanti registrati sono proprio quelli in cui i ladri distruggono la videocamera con il martello. I tre sono tutti accusati di tentato furto aggravato in concorso, accusa che per il 27enne greco si somma anche a quella per resistenza a pubblico ufficiale.