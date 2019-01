Chiuso corso Perrone, un carrello telecomandato di 40 tonnellate percorre il moncone ovest

Val Polcevera - Come già annunciato ieri, dalle 6 di questa mattina (e fino a nuovo ordine, ma comunque entro il fine settimana) corso Perrone rimane chiuso al traffico veicolare e pedonale per permettere l'attuazione di alcune operazioni propedeutiche alla demolizione del moncone ovest del Morandi.



Le opere propedeutiche - Nel corso di queste ore sono iniziate le prove di carico sul moncone ovest del viadotto, finalizzate a valutarne la stabilità in vista della demolizione della struttura, che per la parte in questione è stato deciso verrà smontata.

Nel dettaglio, si è preparato tutto ad hoc per permettere che sul troncone di ponente potesse transitare un camion telecomandato di oltre 40 tonnellate, il cui passaggio sarà necessario a testare la capacità della struttura di reggere il peso dei macchinari che a breve dovranno operare lo smontaggio del moncone.