Controlli antidroga, spintona i poliziotti per liberarsi della cocaina: arrestato

Val Polcevera - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un italiano di 54 anni per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico Ufficiale.



L'arresto - Giovedì scorso, durante un servizio mirato al contrasto del traffico di droga nel quartiere di Rivarolo, i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno notato un uomo sospetto transitare in auto in Via Maritano a bordo di un'auto, accompagnato da una seconda persona. Entrambi riconosciuti per i loro numerosi pregiudizi di Polizia, gli agenti li hanno seguiti a distanza per poi fermarli mentre stavano per entrare in un palazzo di Via Brocchi. Fin da subito i due hanno mostrato un atteggiamento elusivo, negando di conoscersi e di essere arrivati assieme, affermando invece di essersi incontrati lì per caso. Il 54enne in particolare si è visibilmente alterato e ha iniziato a spintonare gli operatori, gettando a terra un involucro che teneva nella tasca del giubbotto. A quel punto i poliziotti - che sono comunque riusciti a trattenere l'uomo - hanno recuperato il pacchetto in questione, al cui interno erano contenuti 11 grammi di cocaina. La successiva perquisizione personale ha consentito di sequestrare anche un coltello a serramanico.

L’uomo è stato pertanto arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, nonché denunciato per il porto abusivo del coltello.