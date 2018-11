Corso Perrone, l´attesa è finita: la strada è finalmente aperta

La Valpolcevera avrà una nuova via di comunicazione

Val Polcevera - Questa mattina è stato riaperto corso Perrone, un’altra strada fondamentale per la Valpolcevera dopo il crollo di ponte Morandi. La transenna che impediva il percorso è stata tolta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dal sindaco Marco Bucci.



Viabilità - «I sensori servono a monitorare tutto quello che succede ed è bene controllare che tutto sia a norma prima di fare transitare le persone – ha dichiarato il governatore ligure – Dobbiamo ricordarci che stiamo transitando in una zona rossa con un rischio calcolato ed è giusto rispettare tutte le precauzioni». Toti ha poi parlato della demolizione del ponte: «Il viadotto verrà smontato quando la magistratura finirà le sue inchieste e le aziende presenteranno un progetto credibile. Diciamo che con l’apertura di via della Superba, via 30 Giugno, corso Perrone e a breve via Perlasca Genova sta tornando alla normalità».



Sicurezza - Sul tema dei sensori è intervenuto anche il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci: «La presenza dei sensori è fondamentale perché le strade aperte si trovano sotto il ponte. Va bene il transito ma la situazione va sempre monitorata e quando c’è un allarme da parte dei sensori vuol dire che siamo sicuri. Ovviamente se con la demolizione del ponte i problemi alla viabilità verranno risolti, ci sarà da gestire la fase della ricostruzione e quindi in alcuni punti il traffico sarà interdetto ma i disagi saranno limitati al massimo».