Corso Perrone, malore in strada: morto un 60enne

Val Polcevera - Davvero un venerdì nero quello vissuto ieri in corso Perrone, dove un 60enne genovese - colto improvvisamente da un malore mentre stava camminando lungo la strada - si è infine accasciato a terra senza vita.



Tragedia in strada - Pare che ieri mattina l'uomo stesse camminando tranquillamente, almeno fino quando non si è fermato e accasciato a terra a causa di un malore improvviso. Immediato l'intervento del 118, ma purtroppo non c'è comunque stato nulla da fare: all'arrivo dei paramedici le sue condizioni erano ormai disperate. Nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, il 60enne si è spento in pochi minuti mezzo a corso Perrone.