Crollo ponte Morandi, istituiti servizi bus speciali in Val Polcevera

Val Polcevera - Per agevolare la mobilità dei cittadini AMT, d’intesa con il Comune di Genova effettuerà da due servizi bus oltre a quelli ordinari:



servizio speciale da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Hermada, con transito, in entrambe le direzioni, all’Aeroporto Cristoforo Colombo - area Arrivi

servizio speciale da Bolzaneto lungotorrente Secca a Brin.



Questi servizi verranno effettuati dalle ore 6 alle ore 20.



Entrambe le navette in elenco sono gratuite.



Il servizio della metropolitana è esteso anche alle ore notturne. Restano in vigore le limitazioni già attive per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin.