Demolizione, Bucci fa il punto sull´uso dell´esplosivo. Forse a Pasquetta riapre via Fillak

Val Polcevera - L'ipotesi di demolizione con l'esplosivo per la parte est di Ponte Morandi si sta allontanando? Questo è il dubbio dilagato nell'ultimo periodo: è, però, il commissario per la ricostruzione Marco Bucci a smentire ogni cosa, facendo comunque tutte le debite precisazioni.



La demolizione - «Non so chi abbia fatto uscire questa notizia, sicuramente non io» incalza Bucci. «Ad oggi l'unico progetto che abbiamo richiede l'uso di esplosivo: stiamo cercando delle alternative, ma per ora non ne abbiamo» spiega infatti il Sindaco di Genova, secondo cui a questo punto l'unica cosa che conviene fare è aspettare: «Il fatto che sia stato trovato dell'amianto - in concentrazione molto bassa, cosa di cui tutti siamo a conoscenza - lo si sapeva già. Al momento stiamo invece cercando delle procedure per isolare qualunque contaminazione ambientale. Le strade percorribili sono sempre due, e le stiamo tenendo aperte entrambe: decideremo per fine mese, ma io resto convinto che ce la faremo». «Potrebbe sembrare che alcune cose siano in ritardo» conclude Bucci, «ma se non bisogna dimenticare che se non si può momentaneamente fare una cosa si continua comunque a lavorare alle altre, così da permettere il rispetto del cronoprogramma. Ad ogni modo io, ad oggi, di ostacoli non ne vedo».



Via Fillak - A chi gli chiede, invece, novità in merito alla prossima riapertura di via Fillak, il commissario risponde deciso: «Ci siamo quasi. Potrebbe essere il lunedì di Pasquetta come pochi giorni dopo, ma entro breve via Fillak sarà aperta. Le torri sono quasi pronte: quando lo saranno via Fillak riaprirà, e con la riapertura coincideranno anche gli ultimi ingressi degli sfollati nelle abitazioni prima della demolizione del moncone est».