Demolizione con esplosivo, ecco in cosa consiste il piano di evacuazione: rimane la `best option`

Val Polcevera - Tutto pronto per la temporanea evacuazione di lunedì prossimo, quando 3171 residenti delle zone limitrofe all'area est di Ponte Morandi dovranno lasciare per qualche ora le proprie abitazioni per permettere la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 111.



L'evacuazione - Per consentire l'operazione in questione, entro le 7 del mattino dovranno essere allontanate tutte le persone residenti entro i 300 metri dalla zona: si era parlato inizialmente di un'area di 250 metri, ma - a scopo puramente cautelativo - si è infine deciso di estendere l'area di interesse. Il rientro in casa - previsto, salvo problemi, entro le 22 - verrà comunicato con un sms: è in atto, infatti, al momento la raccolta dei numeri di telefono. Nel frattempo la Asl3 - in collaborazione con gli uffici dell'Assessorato alle Politiche sociali del Comune - sta mettendo in atto un censimento per comprendere le eventuali fragilità e, nel caso, provvedere a uno spostamento preventivo degli individui interessati già il giorno prima: si tratta, per precisione, degli over 75, delle donne incinte da almeno 3 mesi o con gravidanze a rischio e di persone segnalate in quanto detentrici di particolari esigenze, tutte categorie che si è deciso di trasferire in albergo già il 23 giugno. Gli individuo estremamente fragili invece - un numero fortunatamente irrisorio - verranno spostate già il 21 e trasportati in ospedale.



Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800177797 o scrivere una mail all'indirizzo evacuazionemorandi@comune.genova.it.