Demolizione con esplosivo, ecco quel che serve sapere

Val Polcevera - «È iniziata, da parte di personale di Protezione civile e Polizia municipale, l'operazione di affissione degli avvisi nei portoni dei palazzi interessati dall' evacuazione nel giorno della demolizione delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi (fascia 0-300 metri)»: così in una nota la Struttura Commissariale.



Navetta - In particolare si segnala che dalle ore 6 del mattino sarà attivo un servizio navetta per raggiungere le aree di attesa con partenze da: VIA FILLAK incrocio con VIA BRIN (lato nord ponte Morandi); VIA FILLAK incrocio con VIA CAMPASSO (lato sud ponte Morandi).



Rientri - Gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi entro le ore 7 con finestre, persiane/tapparelle e porta di ingresso chiuse. Si consiglia di chiudere le utenze e i condizionatori. Non sarà possibile rientrare prima delle ore 22 e comunque non prima del via libera comunicato dalla Protezione Civile. Tutti i veicoli in sosta all'aperto (sia su strada libera che su strada privata) andranno spostati presso le aree appositamente allestite per la sosta gratuita. I veicoli nei box e nei garage non dovranno essere spostati, poiché ricoverati in luogo chiuso.



Spostamenti - Dal 24 al 26 giugno saranno posizionate le microcariche sulle pile dalla sera del 27 avverranno i primi spostamenti in albergo e nelle residenze sanitarie di donne oltre il terzo mese di gravidanza, anziani malati e e ultraottantacinquenni. Entro il 25 il Comune conta di avere l'elenco dei ristoranti che daranno da mangiare agli sfollati.