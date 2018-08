Demolizione del ponte ferroviario di Rivarolo: così cambia la viabilità

Val Polcevera - Dalle ore 22 di domani sera, venerdì 10 agosto, alle ore 5 di lunedì 13 agosto verranno apportate modifiche alla circolazione veicolare e pedonale di Rivarolo, al fine di consentire la demolizione del ponte ferroviario di via Rossini.



Un’opera propedeutica al potenziamento infrastrutturale del nodo ferroviario di Genova. «Verrà chiusa al transito veicolare e pedonale via Rossini nel tratto compreso tra via Teresa Durazzo Pallavicini e via Pisoni e nella rampa levante di via al Ponte Polcevera» fa sapere l’assessore alla mobilità Stefano Balleari.



«Il transito veicolare – si legge nel comunicato emesso - sarà garantito mediante l’istituzione del doppio senso regolamentato da impianto semaforico nel tratto di via Pisoni che collega via Rossini a piazza Pallavicini; anche il flusso pedonale sarà dirottato sui percorsi di via Pisoni. I veicoli provenienti da via Ferri attraverso via al Ponte Polcevera saranno deviati sull’itinerario via Perlasca, via Carnia (che sarà regolamentata a senso unico ponente-levante) e via Pallavicini, mentre i veicoli che dalla zona di Rivarolo intendono spostarsi verso via Ferri dovranno utilizzare percorsi alternativi. Anche la viabilità di via Duria subirà alcune modifiche e nello specifico sarà consentito il transito in uscita verso via Pallavicini mentre il transito in ingresso, regolato a senso unico alternato, sarà consentito ai soli veicoli dell’Arma dei Carabinieri diretti al varco carrabile della caserma. I veicoli che da via Vezzani si immettono in piazza Pallavicini avranno l’obbligo di svoltare a destra verso monte e, qualora intendano dirigersi verso mare, potranno invertire il senso di marcia all’altezza di via Carnia (intersezione tra via Celesia e via Pallavicini). Le linee di trasporto pubblico locale 53 e 653 saranno limitate alla rotatoria di via Evandro Ferri ubicata all’altezza dell’intersezione con via al Ponte Polcevera; il percorso pedonale di collegamento tra il capolinea provvisorio e piazza Pallavicini sarà garantito attraverso un itinerario segnalato».



«Dovranno essere sempre garantiti – conclude la nota - il transito dei mezzi di soccorso impegnati in servizi di urgenza (compatibilmente con le esigenze tecniche di lavorazione), il transito dei veicoli a servizio di persone disabili (previo accordo e valutazione con il personale incaricato dell’esecuzione delle opere), il transito di altri veicoli per inderogabili motivi di urgenza».