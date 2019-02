Bucci e Toti in coro: «Genova può guardare al futuro con ottimismo»

Val Polcevera - «La demolizione del ponte è un momento importante, è il riscatto di Genova, della Liguria e di tutto il paese intero»: lo ha dichiarato il presidente del consiglio Giuseppe Conte presente al cantiere per la demolizione del viadotto Morandi insieme al commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Giovanni Toti, il viceministro Edoardo Rixi e il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Il premier ha poi aggiunto: «Scandiamo il primo passaggio di un percorso che speriamo sia breve. Quello che possiamo confidare è di avere il ponte pronto entro fine 2019 mentre l’inaugurazione sarà prevista nel 2020, l’importante è che i lavori procedano spediti».



Fondi - «Sono molto contento della vicinanza del governo, in questo modo continuiamo a collaborare e diamo un segnale che in Italia le cose si possono fare bene e nei tempi giusti – ha proseguito Bucci - sono soddisfatto anche dello stanziamento delle prime tranche di soldi per la ricostruzione dal Mef».



Ricostruzione - Il presidente Toti ha parlato dei tempi: «Saranno giorni importanti fino a quando il ponte sarà completamente ricostruito, ma direi che questa è la dimostrazione che Genova può guardare al futuro con ottimismo. E' una giornata dal valore simbolico - ha proseguito - perché per la prima volta vediamo una parte di ponte muoversi, cambiando lo skyline drammatico che ci accompagna dal 14 agosto. L'importante è che si vada avanti e si rispettino i tempi - ha concluso Toti - ma le imprese che lavorano sono imprese serie quindi ci sono tutte le condizioni per essere ottimisti».