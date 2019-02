Demolizione, il primo pezzo del Morandi viene giù

La trave verrà smontata e calata da un'altezza di 48 metri

Val Polcevera - Il primo pezzo del moncone ovest di ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso viene giù: sono passati quasi sei mesi dalla terribile tragedia che ha sconvolto Genova con 43 persone morte e altre rimaste senza casa.



Posizionamento - Per quanto riguarda i lavori tecnicamente il taglio è già cominciato dopo che nelle scorse settimane il viadotto è stato alleggerito per quanto possibile portando via tra asfalto e new jersey circa 3 mila tonnellate di materiale. A ponente sono stati assemblati a terra gli strand jack e le travi di supporto in attesa di essere posizionati sul viadotto mediante l' utilizzo di una grù della portata di 400 tonnellate con braccio di oltre 90 metri. A terra sono state effettuate le prove di carico su piastra nelle aree dove andranno posizionate le torri di supporto.