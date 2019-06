Demolizione Morandi con esplosivo: uscito il piano di evacuazione

Val Polcevera - Saranno 3170 le persone che dovranno lasciare temporaneamente le loro case il giorno della demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 dei resti del viadotto Morandi: lo ha spiegato la struttura commissariale tramite il proprio sito dove ha predisposto tutto il piano di evacuazione.



Fasce - Nell’occasione sono state individuate tre diverse fasce di rispetto dalla zona di esplosione: la prima entro i 250 metri prevede la totale evacuazione delle persone; la seconda entro i 300 metri riguarda un’estensione a scopo cautelativo della zona soggetta a evacuazione della popolazione ed allontanamento di ogni tipo di veicolo dalle 7 alle 22,o fino cessate esigenze, nel giorno della demolizione qui come comportarsi; l’ultima è compresa tra i 300 ed i 400 metri ed è soggetta a divieto di transito e stazionamento all’aperto per la popolazione, dalle 9 alle 15, nel giorno della demolizione (qui le misure da adottare). Tutte le persone che hanno animali d’affezione o domestici dovranno portarli via.



Anziani - Le persone over 75, quelle segnalate dall'Asl, quelle segnalate dagli assistenti sociali, particolari invalidità temporanea (allettate per malattie o per gamba rotta etc etc) donne incinta dal terzo mese di gravidanza o con gravidanze a rischio, verranno sistemati presso strutture alberghiere dal giorno prima della demolizione fino al giorno dopo della demolizione se lo richiederanno.



Accoglienza - Per il giorno della demolizione sono stati allestiti otto punti di accoglienza al coperto (ad ogni nucleo familiare verrà assegnato un punto di accoglienza), dove chi vorrà sarà accompagnato con bus navetta forniti da Amt. Qui verranno forniti anche i pasti in due diverse modalità: con pasti veicolati presso i punti di accoglienza o con ticket da utilizzare presso ristoranti e bar.



Mezzi - Le automobili dovranno essere spostate dal piano di evacuazione e messe in un’area di parcheggio che verrà predisposta presso l’Ikea. Qui ci saranno le navette Amt che porteranno le persone ai centri di accoglienza a cui saranno assegnati.