Demolizione Morandi, temporanea modifica della circolazione in via Fillak

Val Polcevera - Per consentire lo svolgimento delle prove di carico, dalle ore 6 alle ore 24 di domani – e comunque fino a cessate esigenze – è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare in via Fillak nel tratto compreso tra lo stipite a monte del civico 3 di via Porro e via Campi. La strada non potrà essere transitata dai pedoni.



Nella giornata di domani dalle ore 6 alle ore 24.00 a seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Fillak, la linea FP sarà limitata a via Porro e la linea N3 effettuerà servizio sul percorso Principe - Borzoli – Rivarolo – Brin.