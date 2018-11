Donna decapitata a Begato, le indagini proseguono: ecco cos´è successo

La scoperta nella zona dei giardini di via Maritano

Val Polcevera - Una donna è stata trovata decapitata in via Maritano, nel quartiere di Begato: il corpo della signora, secondo quanto è emerso, è stato scoperto intorno all’ora di pranzo.



Indagini - Sul posto sono intervenuti il medico legale e i carabinieri che stanno indagando per capire il decesso della vittima. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un condomino dello stabile dove è stato trovato il corpo della donna. Secondo i rilievi dei militari si potrebbe trattare di un caso di suicidio ma le indagini non escludono altre ipotesi.



Aggiornamenti - A seguito di accertamenti, i carabinieri sembrano essere venuti a capo dell'enigma. La donna - una 29enne di Begato - pare fosse da tempo seguita da uno psichiatra e che lavorasse in un’impresa sita poco distante dal luogo della morte. L'ipotesi più accreditata rimane quella del suicidio: la giovane, infatti, avrebbe deciso durante la pausa pranzo di lanciarsi giù da uno dei piani alti di un palazzo della zona. La testa sarebbe dunque rimasta mozzata a causa del violento impatto con una ringhiera.