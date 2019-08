Ex Morandi, le risposte al primo incidente probatorio: «Difetti esecutivi e scarsa manutenzione»

Val Polcevera - «Difetti esecutivi rispetto al progetto originario e degrado e corrosione di diverse parti dovuti alla "mancanza di interventi di manutenzione significativi»: lo hanno scritto i tre periti del gip Angela Nutini nella risposta al secondo quesito del primo incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi.



Manufatti - I periti hanno esaminato le condizioni di conservazione e manutenzione dei manufatti non crollati e delle parti precipitate e i reperti, ma anche effettuato carotaggi e analisi sia sulle parti crollate che quelle rimaste in piedi. Per quanto riguarda il reperto 132 i periti «hanno individuato nei trefoli uno stato corrosivo di tipo generalizzato di lungo periodo, dovuto alla presenza di umidità di acqua e contemporanea presenza di elementi aggressivi come solfuri e cloruri».