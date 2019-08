Val Polcevera - Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in Vico Inferiore di Fegino per una bombola di acetilene abbandonata.



Calore - La squadra ha predisposto la tubazione per un eventuale raffreddamento ed ha verificato con la termocamera che non sviluppasse calore. Appurato che non vi fosse pericolo hanno transennato l'area per il recupero che verrà effettuato oggi.