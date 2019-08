Val Polcevera - Il forte temporale che si è abbattuto questa notte su Genova ha colpito in maniera più violenta sulla Valpolcevera, dove l'esondazione del Rio Budilli in via San Quirico ha causato il sollevamento del manto stradale.



I danni - Per consentire la messa in sicurezza della zona, la strada è stata chiusa: per queste ragioni, la linea 7 è deviata tra Ponte Forestale e Ponte Barbieri in entrambe le direzioni.