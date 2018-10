Giovedì interruzione idrica a Rivarolo

Val Polcevera - Iren Acqua comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione giovedì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Teglia (dal civ 1 al 13 / dal 2 al 6), via Rivarolo, via Carnia, via Lepanto, via G. Lanza, via Celesia, via Teresa Durazzo Pallavicini, via Alla Chiesa di Rivarolo, piazza Durazzo Pallavicini e via Gioacchino Rossini (dal civ. 9 al 21)



«In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente».