Giugiaro, Fiom Cgil: «Altra fumata nera»

Val Polcevera - «Questa mattina in Azienda si è svolto il secondo incontro con la proprietà Giugiaro in merito alla vertenza che coinvolge 32 lavoratori. Durante la riunione l'Amministratore unico Dr. Alberto Fumagalli ha manifestato ancora una volta un comportamento di totale chiusura nei confronti dei dipendenti, negando anche la possibilità di trasferire tutti i lavoratori nel sito di Verona»: così la Fiom Cgil tramite una nota.



Attrezzature - «L'offerta della Proprietà è stata quella di un risarcimento economico ad ogni singolo lavoratore di circa 2 mila euro. Inoltre, l'Amministratore ha annunciato di voler completare il trasferimento dei macchinari e delle attrezzature entro la fine del mese di aprile. Abbiamo chiesto di non trasferire nulla sinchè la procedura non sarà conclusa: in caso contrario non si esclude l'occupazione dello stabilimento. Intanto, si è in attesa della convocazione del Sindaco Marco Bucci come da sua disponibilità nell'incontro avuto con i lavoratori e le organizzazioni sindacali martedì scorso in occasione del Consiglio Comunale», conclude la Fiom Cgil.