Val Polcevera - Iren Acqua comunica che, a causa di un guasto verificatosi in Via Borzoli, si è reso necessario interrompere la fornitura nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Borzoli, fino all’altezza del civ. 41; via VIII società case; via Leonardi; via Pier Domenico Da Bissone; via Priano, fino all’altezza del civ. 4



«Il ripristino del regolare servizio avverrà, salvo imprevisti, nella serata».