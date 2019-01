Incidente a Bolzaneto, camionista evita il presidio degli autotrasportatori: inseguito da un collega

Val Polcevera - Intorno alle 3.30 di questa notte un camionista presente nel presidio degli autotrasportatori in sciopero sito a Bolzaneto pare sia stato investito da un camion della Basko, che a quanto pare non si sarebbe fermato al blocco.



Il sinistro -Il camionista investito ha cercato di inseguire il collega a piedi, ma la sua corsa è stata breve. Ancora non è chiaro se l'uomo sia caduto da solo o se sia invece stato investito dal camion Basko, finendo rovinosamente a terra.

La municipale sta indagando per capire cosa sia effettivamente successo, l'unica cosa sicura è che le condizioni del camionista non sono gravi: se la sarebbe, infatti, cavata con soli 10 giorni di prognosi.