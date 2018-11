Linea Brin Metro-Bolzaneto: da lunedì cambia il percorso

Val Polcevera - A partire da lunedì 5 novembre, la linea MB (Brin metro - Bolzaneto) effettuerà servizio su percorso circolare e modificherà il tragitto come di seguito indicato.



I bus, in partenza dal capolinea di via Canepari (in concomitanza con quello della linea 63), proseguiranno per piazza Pallavicini, via Rivarolo, piazza Rivara, via Teglia, via Reta, via Bolzaneto, via Reta, via Teglia, via Rivarolo, piazza Pallavicini, via Jori, via Brin, via Canepari dove effettuerà capolinea (in concomitanza con quello della linea 63).