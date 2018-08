Luigi, l´anti eroe che si è fermato a pochi centimetri dalla morte: «Sono stato fortunato»

L'autista del camion simbolo del ponte Morandi vuole solo dimenticare questa tragedia

Val Polcevera - Il suo camion verde, con la scritta Basko sulla fiancata, è il simbolo di chi, nella tragedia del Ponte Morandi, è riuscito a salvarsi: in quei pochi secondi che si possono calcolare in centimetri, decisivi tra la vita e la morte, Luigi ha afferrato la vita.



Luigi Fiorillo è simbolo ed eroe: il caso, la fortuna e la prontezza di riflessi lo hanno salvato. Il suo camion stava percorrendo il ponte sotto un violentissimo temporale, i fari accesi nonostante fosse quasi mezzogiorno, i tergicristalli alla massima potenza. Non era giornata per fare le corse, con quel tempaccio, i lampi e i tuoni. D’improvviso lo schianto sordo e spaventoso del viadotto: un’ automobile che lo aveva appena superato sparisce davanti ai suoi occhi, inghiottita dalla polvere e dal vuoto. Luigi frena con tutta la forza che ha in corpo e il camion, miracolosamente, si ferma. Il parabrezza scricchiola per la gragnola di detriti che lo investe: si danneggia, si crepa, ma resta al suo posto.



Questo ragazzone originario di Salerno e da un anno al servizio della Damonte, società di trasporti che lavora principalmente con il Gruppo Sogegross (proprietario dei supermercati Basko ed Ekom), prova a ingranare la retromarcia. I soccorritori troveranno il suo camion ancora così come lui l’ha lasciato: fari accesi, tergicristalli azionati, retromarcia ingranata. Ma Luigi capisce subito che andare all’indietro è impossibile, ci sono gli altri mezzi che si stanno assiepando alle sue spalle. Il ponte trema, lui sa benissimo che anche il fragile punto in cui si trova lui potrebbe crollare.



Così apre la porta e scende, sotto l’acqua che, violentissima, spazza il viadotto ancora in piedi: grida, “Scappate, è crollato il ponte”, e comincia a correre verso la galleria. Una corsa verso la vita.



Ma Luigi è l’eroe – anti eroe: «Sono già stato abbastanza fortunato», ha confidato ai suoi amici e alla sua azienda. «Non vuole pubblicità, vuole solo dimenticare questa storia – dice Annalisa Damonte, responsabile dell’azienda – è un ragazzo umile e perbene, ha moglie e figli, è giusto rispettare questa sua volontà». Dopo quella terribile corsa, dunque, Luigi si è gettato tra le braccia della sua famiglia, di certo il luogo più sicuro che potesse trovare.



La stessa Damonte non ha quasi il tempo di leccarsi le ferite: «Questa mattina ci hanno riconsegnato il camion, ha solo danni minori al parabrezza e forse alla frizione, stupidaggini in questa terribile tragedia – spiega Annalisa – ora il problema sarà come fare a garantire il nostro servizio, vista la viabilità stravolta».



Luigi adesso potrà restare a riposo finché non sarà forte a sufficienza per riprendere il lavoro: è impiegato da un anno con un contratto a tempo indeterminato, una sicurezza per lui e la sua bella moglie Ina. Ci vorrà tempo per ritrovare la normalità, per non pensare più a quella orribile tragedia, per non credere che dopo ogni galleria possa esserci un ponte capace di inghiottirlo.