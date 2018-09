Manganaro: «Subito il Ponte o Genova perde lavoro e reddito»

Val Polcevera - «Genova ha perso 43 vite, gli sfollati hanno perso le case e dopo tutte queste tragedie Genova rischia di perdere anche lavoro, salario, reddito. Ansaldo Energia, S. Giorgio Seigen, Ferrometal, Acremoni, Weico, Arced, e altre aziende sono in difficoltà da un punto di vista produttivo a causa del crollo. Alcune aziende iniziano a ragionare di dover trasferire la propria attività magari fuori Genova. Intanto per alcune c'e' la cassa integrazione mentre si perdono commesse e i dipendenti perdono salario, per altre non c'e' nemmeno l'ammortizzatore sociale e finite le ferie ci saranno i licenziamenti»: lo ha dichiarato Bruno Manganaro Segretario Generale Fiom Cgil Genova.



«Il decreto Genova ormai chiamato da alcuni il decreto "domani", non arriva e il ponte e ciò che serve per impedire di perdere posti di lavoro e reddito rimane pura fantasia - ha proseguito - Il ministro Toninelli ha dichiarato che nel decreto ci saranno 200 assunzioni per il suo Ministero mentre a Genova si rischiano i licenziamenti e di rimanere senza salario: a Roma si brinda, a Genova si piange. E' inaccettabile che per interessi di bottega e di potere di governo la vita dei genovesi, il lavoro e il loro reddito vengano messi in discussione.

Stiamo per perdere la pazienza e se necessario lo diremo in piazza: nessuna perdita di posti di lavoro, nessuna perdita di reddito. Vogliamo un ponte tutto ciò che serve per vivere e lavorare», ha concluso Manganaro.