Mignanego, ruba 10mila euro al supermercato: rintracciato dopo 4 anni

Val Polcevera - I carabinieri di Mignanego sono riusciti a rintracciare - dopo 4 anni di ricerche e indagini - un 26enne ritenuto ritenuto responsabile di un furto da 10mila euro messo a segno in un supermercato della cittadina dell’entroterra ligure nel febbraio del 2014.



La denuncia - All'epoca dei fatti - la notte del primo febbraio del 2014 - l'allora 22enne si sarebbe introdotto in un punto vendita di Mignanego, portando via contanti e prodotti alimentari per un totale di circa 10mila euro.

Ad oggi i carabinieri sono riusciti a rintracciare il malvivente e lo hanno denunciato a piede libero per furto aggravato: si tratterebbe di un 26enne sardo, disoccupato e con diversi precedenti.