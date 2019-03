Morandi, Bucci: «Dobbiamo trovare una soluzione, il ponte va demolito

Il sindaco ha parlato a margine del consiglio comunale

Val Polcevera - «Senza l’ok della Commissione esplosivi non ci muoviamo. Dobbiamo lavorare insieme ai tecnici Asl e Arpal per trovare una soluzione per la demolizione della pila 8 che metta insieme tutte le misure per garantire l’incolumità dei cittadini e degli operatori di cantiere»: l’annuncio è arrivato a margine del consiglio comunale da parte del sindaco di Genova e Commissario alla Ricostruzione Marco Bucci.



Decisioni - Nel caso l'ok della commissione esplosivi non dovesse arrivare neppure dopo la presentazione di un'integrazione al piano di prevenzione del rischio amianto da parte delle aziende coinvolte Bucci ha proseguito: «Per la pila 8 possiamo avere delle alternative ma non le ho per le altre due pile, la 10 e la 11. Il viadotto deve essere demolito e quindi dobbiamo trovare una via che permetta l’utilizzo dell’esplosivo senza i rischi per la salute».



Date - In attesa di una data certa (anche se la prima utile è il 16 marzo), il Commissario per la Ricostruzione ha concluso: «Abbiamo già modificato il project plan, ma dobbiamo cercare di non perdere la data del 31 marzo per l'inizio della ricostruzione».