Morandi, demolizione pile 10 e 11: definite le fasi dell´esplosione

Val Polcevera - In attesa dell’abbattimento delle pile 10 e 11 con l’uso dell’esplosivo sul sito del Ministero dell’Interno sono state specificate le fasi dell’esplosione che si svolgeranno nell’arco di circa sei secondi.

Fase 1: per la campata 11 prevede il taglio degli stralli mediante uso di cariche esplosive direzionali, che saranno utilizzate dal IX Reparto “Col Moschin” dell’Esercito.

Fase 2: comune ad entrambe le pile, prevede l’elevazione di un muro d’acqua in quota. Attraverso una vasca che copre la lunghezza dell’intera campata, realizzata con i new jersey riciclati dal ponte, l’esplosione di cariche calibrate solleverà l’acqua ad un’altezza di circa 90 metri che, ridiscendendo sotto forma di pioggia intensa prima dell’attivazione della fase 3, contribuirà a mitigare la diffusione di polveri al suolo.

Fase 3: abbattimento delle strutture portanti di entrambe le campate, ossia dei due pilastri che reggono gli stralli, alti circa 82 metri. È previsto l’impiego di cariche esplosive di tipo tradizionale. In meno di mezzo secondo verranno abbattuti gli appoggi e gli impalcati cominceranno a collassare frazionandosi in maniera composta prima dell’impatto al suolo. Per attutire la caduta il terreno sottostante è stato ricoperto di materiale inerte.

Fase 4: prevede, già durante l’esecuzione della fase 3, l’innalzamento di muri d’acqua alti circa 40 metri ai lati di entrambe le campate. Tali muri, attivati anch’essi da cariche esplosive, costituiranno un filtro laterale per gran parte delle polveri generate dalla caduta dei manufatti. I sistemi di mitigazione delle polveri opereranno in supporto ai metodi tradizionali.



Opera - Nel cantiere intanto stanno proseguendo i lavori per dare il nuovo viadotto a Genova. Il sindaco e commissario alla Ricostruzione Marco Bucci tramite la propria pagina Facebook ha dichiarato: «Nella parte ovest del cantiere sta prendendo forma la prima pila del nuovo viadotto sul Polcevera. Sarà la numero 9 del ponte di Genova su cui stiamo lavorando ogni giorno con il massimo degli sforzi e rispettando il crono programma che ci siamo dati».