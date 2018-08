Non rispetta la misura cautelare, finisce in carcere

Val Polcevera - I Carabinieri della Stazione di Rivarolo, in ottemperanza ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova, hanno tratto in arresto un 29enne romeno domiciliato a Genova, disoccupato, pregiudicato e già sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reato di furto aggravato.



L’ordinanza è stata emessa a seguito delle reiterate violazioni alla misura cautelare degli arresti domiciliari in atto. Il 29enne è stato pertanto associato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.