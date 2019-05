Parco ferroviario, intervento di Rfi sullo smarino e i sacchi di ballast

Val Polcevera - Iniziano le operazioni di rimozione dei sacchi di ballast nella zona “Piazza d’armi” nel cantiere lato est di demolizione e ricostruzione del Viadotto Polcevera, che verranno asportati e trasportati in una discarica della Sardegna. Mentre, per quanto riguarda le coperture dello smarino si ricorda che, anche a seguito della segnalazione dell'ODRV, sono partite le operazioni di copertura.



Discarica - «Lo spostamento del materiale che costituisce il fondo ferroviario si è reso necessario per esigenze legate al cantiere. Sarà quindi trasportato in discarica, secondo le vigenti norme di legge. Intanto, sono iniziate le operazioni di copertura del materiale accumulato nel vicino parco ferroviario del Campasso, per evitare la dispersione di polveri. L’attività sarà portata a termine nei prossimi giorni».