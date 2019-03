Partite le attività propedeutiche per la costruzione del Ponte di Genova

Maestrini: «"Siamo pronti per restituire un'infrastruttura sicura, sobria, e funzionale»

Val Polcevera - «Hanno preso il via nell'area del cantiere le operazioni preparatorie atte a rendere agibile l'area per l'avvio dei lavori di costruzione. Nel dettaglio le attività prevedono la deviazione di uno dei canali artificiali, la roggia "senza nome", l'allestimento delle aree di cantiere e dei suoi ingressi, la costruzione delle rampe di accesso e delle piste di viabilità del cantiere e l'installazione degli impianti di trattamento dei fanghi bentonitici per il prossimo avvio delle operazioni relative alla posa dei pali di fondazione. Continuano inoltre i lavori di bonifica bellica e di risoluzione delle interferenze»: lo ha comunicato PerGenova, la joint venture costituita da Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo, cui è affidata la progettazione dell'opera insieme a Italferr e la sua realizzazione.



Lamiere - Nel frattempo, proseguono anche le attività negli stabilimenti di Sestri Ponente, di Castellamare di Stabia e di Valeggio sul Mincio per la produzione delle lamiere e delle travi di acciaio che saranno utilizzate per realizzare la sovrastruttura dell'opera.



Progettazione - «Siamo pronti a svolgere al meglio il nostro lavoro per restituire un'infrastruttura sicura, sobria, e funzionale - afferma Alberto Maestrini, presidente di PERGENOVA, joint venture costituita da Fincantieri Infrastructure e Salini Impregilo, a cui è affidata la progettazione dell'opera insieme a Italferr e la sua realizzazione – e ribadiamo la volontà di mettere a disposizione di Genova e del Paese tutto il know how delle due società affinché i lavori di costruzione possano prendere il via secondo quanto previsto, non appena ci verranno consegnate le aree. Confermiamo inoltre il nostro impegno ad attenerci non solo ai più alti e avanzati standard di qualità, gestione ed efficienza, ma anche al rispetto di un cronoprogramma di costruzione con tempi estremamente compressi, mai adottati in passato su infrastrutture simili».