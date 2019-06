Perdita di idrocarburi a Campomorone, arriva una nota Eni: nessun danno ambientale

Val Polcevera - All'interno di una nota, Eni ha confermato che nella tarda serata di ieri la loro sala controllo oleodotti ha ricevuto una segnalazione dai Vigili del Fuoco per la presenza di odori di idrocarburi in località Campomorone.



La nota - Immediatamente la squadra di emergenza Eni è intervenuta in loco, rilevando minime tracce di idrocarburi su un muro di contenimento di un canale prossimo al percorso di alcuni oleodotti e mettendo in sicurezza il canale in via precauzionale, oltre che ponendo alcune barriere di contenimento nel rio. In questo modo la perdita è stata circoscritta senza alcuna conseguenza ambientale. Attualmente sono in corso le operazioni di riparazione nell’area.