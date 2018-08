Picchia la fidanzata con una bottiglia, poi minaccia il suicidio: arrestato 24enne

È successo vicino alla zona rossa

Val Polcevera - Intorno alle 23 di ieri - non lontano dalla zona rossa - un 24enne tunisino in preda alla gelosia ha insultato e preso a bottigliate la fidanzata. Alcuni testimoni sono immediatamente intervenuti per cercare di fermarlo, mentre altri hanno provveduto a chiamare i soccorsi.



L'aggressione - Pare che il giovane tunisino - morbosamente geloso - abbia aspettato che la fidanzata rincasasse dopo una serata con le amiche per attaccarla con violenza e insulti, arrivando addirittura a colpirla al volto con una bottiglia di vetro. I presenti sono intervenuti in soccorso della ragazza e hanno chiamato la polizia, ma il giovane in risposta ha minacciato il suicidio arrampicandosi su alcune impalcature installate sulla facciata del palazzo in cui vive con la fidanzata.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno affidato la ragazza al personale del 118, che l'ha subito condotta al pronto soccorso - da cui è stata successivamente dimessa con una prognosi di 30 giorno. Subito dopo, gli agenti - con l'aiuto di alcuni vigili del fuoco e della guardia medica - hanno cercato di convincere il fidanzato a non buttarsi. Una volta sceso dall'impalcatura, il ragazzo è stato controllato dai medici del Galliera e successivamente arrestato per lesioni aggravate.