Pile 10 e 11 del Morandi, Bucci: «L´esplosione il 27 o il 28 giugno»

Val Polcevera - «Penso che faremo tutto il 27. Stamattina mi hanno detto che devo sollecitare le istituzioni spagnole per l'arrivo del detonatore»: lo ha annunciato il commissario alla ricostruzione e sindaco Marco Bucci a margine di un convegno che si è svolto a Genova.



Date possibili? - «Se non sarà il 27 sarà il 28 ma non possiamo più aspettare, ogni giorno è un giorno in meno per il benessere di Genova, non possiamo permetterci il lusso di posticipare».



Giorno - Bucci ha poi concluso: «Il mio auspicio è di dire la data questa sera nelle due assemblee che si terranno a Certosa e Sampierdarena. Detto ciò sarà comunque un giorno feriale».