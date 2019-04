Pile 10 e 11 del Morandi: in caso di esplosivo circa 1000 persone fuori di casa

L'annuncio del commissario alla Ricostruzione Marco Bucci: «Stiamo studiando di ospitarle in albergo»

Val Polcevera - «Nel caso le pile 10 e 11 di ponte Morandi venissero abbattute con l'uso dell'esplosivo, stiamo ipotizzando di ospitare in albergo gli abitanti che si trovano vicini alla zona di cantiere fino a quando le polveri non saranno abbattute»: lo ha dichiarato il sindaco-Commissario alla Ricostruzione Marco Bucci a margine di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo Tursi.



Soluzione temporanea - Il primo cittadino ha poi proseguito: «Le persone che potrebbero lasciare le loro abitazioni dovrebbero essere tra 600 e 1.000. Al momento però si tratta solo di ipotesi perché un piano definito ancora non esiste, così come non è stato escluso di procedere attraverso uno smontaggio meccanico».