Val Polcevera - «L’abbattimento delle pile 10 e 11 del moncone est inizierà alle 9 di venerdì 28 giugno. Questo per avere più tempo per decidere se poter fare rientrare a casa i cittadini»: l’annuncio è arrivato da parte del sindaco e commissario alla Ricostruzione Marco Bucci a margine della celebrazione del patrono di Genova San Giovanni Battista. Il primo cittadino ha poi annunciato che sono arrivati sia il detonatore che gli esplosivi.



Viadotto - Bucci ha poi spiegato cosa accadrà nella giornata di domani: «Sarà la prima gettata delle nove totali per il nuovo viadotto. E’ un’accelerazione per far vedere che stiamo lavorando». Sull’arrivo più o meno della prima parte di impalcato per domani il commissario alla Ricostruzione ha concluso: «Non lo so, dico soltanto che arriverà in cantiere venerdì due ore dopo l’esplosione alla presenza del vicepremier Matteo Salvini».