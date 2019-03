Ponte di Genova, Arpal precisa: «Mai esclusa a priori la presenza di amianto»

L'ente: «Non abbiamo alcuna funzione autorizzativa o gestionale»

Val Polcevera - «Nessun riscontro della presenza di amianto a settembre e ottobre, rispettivamente sui detriti di Ponte Morandi in zona rossa e in quelli stoccati a San Biagio, in Valpolcevera. Sei campioni con tracce di amianto, inferiori ai limiti di rilevabilità strumentali, sui 24 prelevati la settimana scorsa dalla pila 8 di ponte Morandi. Oggi, dopo l'autorizzazione da parte della procura di Genova, dei rapporti di prova relativi ai carotaggi effettuati nei giorni scorsi al cantiere ovest»: così Arpal che ha pubblicato sul proprio sito internet una nota di chiarimento sulle analisi effettuate come supporto tecnico dall'inizio dell'emergenza legata al crollo del viadotto Polcevera.



Detriti - «A settembre, per conto dei Vigili del Fuoco, insieme ad Asl e Polizia Scientifica abbiamo effettuato un sopralluogo, prelevando in via speditiva (perché in zona rossa) alcuni campioni di detriti, che all’analisi al microscopio a scansione elettronica non hanno evidenziato presenza di amianto - ha proseguito Arpal - A ottobre, su incarico della Procura, i tecnici hanno raccolto campioni di detriti stoccati nell’area cosiddetta “penisola” ed effettuato un monitoraggio dell’aria: le quattro relative analisi al microscopio a scansione elettronica non hanno evidenziato la presenza di amianto».



Tracce - «La settimana scorsa, su incarico della Procura, tecnici Arpal hanno prelevato 24 campioni relativi alla pila 8, prelevate a diverse quote, procedendo all’analisi con il microscopio a scansione elettronica: 6 campioni hanno evidenziato la presenza di tracce di amianto, con concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità strumentale pari a 120 mg/kg (qui i referti) - hanno aggiunto - Si ricorda che, in ogni incontro pubblico, Arpal ha sempre parlato di assenza di amianto nelle analisi effettuate, confermando al tempo stesso però come non fosse possibile escluderlo a priori. Inoltre, si ricorda che la normativa vigente pone a carico dell’esercente del cantiere la caratterizzazione dei materiali, ai fini della valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi all’attività, da cui discende - fra le altre cose - la presentazione di un piano di monitoraggio ambientale».



Ambiente - «In questo momento non ha alcuna funzione autorizzativa o gestionale, ma ha il compito di esprimersi, dal punto di vista ambientale, sulla congruità del piano di gestione del rischio ambientale relativo alle modalità di demolizione proposte», ha concluso Arpal.