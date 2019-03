Ponte di Genova, tutto pronto per i lavori preliminari alla ricostruzione

Bucci: «Per il 31 ci aspettiamo l'ok per partire con il nuovo viadotto»

Val Polcevera - «Non so nulla sul piano di demolizione, bisogna aspettare la discussione e soprattutto stiamo lavorando in maniera tale che ci sia una condivisione dei piani sia con la Asl che con Arpal»: lo ha annunciato il sindaco e commissario per la Ricostruzione Marco Bucci a Palazzo Tursi.



Cantieri - Bucci ha poi parlato della ricostruzione del nuovo ponte: «Tra domani e sabato partiranno i lavori preliminari del cantiere grazie all’autorizzazione da parte del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e per il 31 marzo attendiamo tutti i permessi da parte per partire con il nuovo viadotto».



Demolizione - Sui resti del viadotto da demolire Bucci ha proseguito: «Per noi è fondamentale la salute e la sicurezza dei cittadini e quindi c’è stato un cambio di programma per l’abbattimento della pila 8. Non c'è una data per lo smontaggio ma il programma è pronto, attendiamo che le aziende lo presentino ad Arpal e Asl, in modo che ci sia coordinamento e condivisione. Se ci sarà l'ok e quando le gru saranno pronte, procederemo. Un lavoro che avverrà poi per tutte le pile che si trovano a ovest del ponte crollato. Per le pile 10 e 11 non ci sono altre alternative all'uso dell'esplosivo. Abbiamo provato a cercare altre soluzioni ma tutti ritengono che è rischioso portare le persone là in cima».



Unità - «Sono contento della collaborazione tra tutte le componenti – ha sottolineato Bucci – stiamo lavorando per riaprire via Fillak (forse ai primi di aprile) e per garantire il quarto ingresso agli sfollati. Infine stiamo completando i piloni sotto le pile 10 e 11. I tempi per la demolizione? Parleremo con la procura ma soltanto quando ci sarà il piano operativo».