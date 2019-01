Ponte Genova, sì a un contratto unico ma responsabilità separate

La notizia al termine si una riunione con le aziende

Val Polcevera - «Ci siamo trovati d'accordo per arrivare a un contratto unico con due raggruppamenti differenti per i costruttori e i demolitori»: lo ha dichiarato il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Morandi, Marco Bucci, al termine di una riunione fiume con le aziende. Il documento, che deve ancora essere 'limato', soprattutto per quanto riguarda il capitolo penali, sarà firmato venerdì 18 gennaio.



Lavori - Come auspicato dal sindaco commissario il contratto sarà uno solo, con due contraenti e le responsabilità e le competenze di costruttori e demolitori saranno separate. Questo ha portato il consorzio PerGenova formato da Salini Impregilo, Fincantieri, Italferr a cedere. L'incarico di coordinamento dei lavori sarà affidato ai costruttori che avevano manifestato dubbi sulla possibilità che le aziende demolitrici (Fagioli, Omini, Vernazza, Ipe progetti e Ireos) potessero rispettare i tempi.