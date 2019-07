Val Polcevera - Il cielo è terso, in giro ci sono quasi 30 gradi: qualche passante cammina solo o in compagnia, le strade sono praticamente sgombre fino al limitare del cantiere. La vita sembra quasi tornata a scorrere come prima in via Fillak e via Porro dopo l'abbattimento di ciò che restava di Ponte Morandi. L'assenza di quel colosso di cemento che per anni, decenni ha campeggiato su parte delle due arterie cittadine, però, è una presenza davvero ingombrante, difficile da non notare, e questo succede sia perché - via Fillak come via Porro - risultano in parte interdette a causa dei detriti sia per l'evidente "mancanza" che - tenendo curiosamente il naso all'insù - non può che saltare subito agli occhi.



Una settimana dopo - Alle 9.38 di venerdì scorso (il 28 giugno 2019) le pile 10 e 11 del viadotto hanno smesso di esistere. In quell'occasione vi abbiamo raccontato in diretta gli ultimi istanti del gigante della A10, a cui abbiamo anche cercato di dare un "ultimo saluto" che fosse degno di un semplice "vicino di casa" un po' ingombrante.

A una settimana dall'ultimo addio al Morandi - passeggiando per via Porro e via Fillak - le persone che si incontrano sono diverse. Ci sono i residenti, che - armati di striscioni alle finestre e t-shirt bianche ricoperte di scritte appese ai fili da stendere - mentre lamentano il fatto che «ora chi si ritrova con un cantiere in casa siamo solo noi, e non possiamo farci niente» si sentono comunque, per lo più, sollevati dopo l'abbattimento dei due piloni. «Era l'unica cosa da fare» spiegano infatti alcuni: «Abbiamo paura per la nostra salute, ma a questo punto volevamo vederlo giù». Ci sono, poi, i semplici passanti, quelli che sì, magari abitano lì in zona, ma non proprio al limitare del cantiere. «Spesso passo di qua con il cane» racconta un signore: «Fa impressione non vedere più l'ombra del viadotto. Avevano modificato un palazzo per farci passare parte del pilone, sa? Eh ormai era anni che c'era, la vista fa fatica ad abituarsi a non vederlo più». Un altro, invece, ci racconta che «conosco persone che erano restie ad evacuare venerdì per una semplice questione di principio: "Ero qui quando l'han costruito e voglio esserci per vedere quando cade" ripetevano. Io li capisco, ma me ne sono andato anche se non ero costretto ad evacuare: sa com'è, non si sa mai». Un sentimento comprensibile quello di voler restare: anche se poi (chiaramente) nessuno lo ha fatto davvero. Ma, comunque, non finisce qui: se si aspetta ancora un po', si incontrano per la strada anche i semplici curiosi, quelli che per lo più si introducono nei discorsi con frasi come «non ci ero ancora venuto dopo che è caduto» o «volevo passare a vedere prima, ma non volevo sembrare irrispettoso» o ancora «ho allungato un attimo per dare un'occhiata», tutti mossi dalla curiosità di toccare con mano questa imponente assenza.

Persone diverse, reazioni diverse, vissuti diversi. Una cosa, però, alla fine è comune a tutte le testimonianze: il fatto che sia «davvero strano vedere il cielo "libero"». Ed effettivamente - per chi era abituato ad alzare gli occhi e inciampare in quelle due pile a forma di "A", nell'impalcato che sovrastava la strada e in quello che, purtroppo, dallo scorso 14 agosto era più solo un moncone del Ponte - non vedere più quell'ombra incombente su via Porro e via Fillak e potendo alzare lo sguardo senza che la visuale abbia più grandi limiti sì, fa davvero parecchio strano. Appurato, però, che l'assenza del Morandi nella skyline della Valpolcevera come nel semplice campo visivo di chi si dovesse trovare a vagare col naso all'insù nelle zone del Campasso e di Certosa - a un primo sguardo come a un secondo e a un terzo, bisogna ammetterlo - ad oggi risulti ancora abbastanza straniante, a parte la questione più "sentimentale", però, è opinione condivisa da tutti gli intervistati che la sagoma del Morandi non manchi granché a nessuno: «Ormai andava buttato giù» ripetono infatti quasi tutti, convinti che «dopo che è crollato non era più un viadotto, era solo un moncone inutilizzabile». E, purtroppo, «ricordo e sinonimo di morte».



Tante persone con altrettanti vissuti, reazioni, idee e impressioni differenti, tutte speciali e interessanti a modo loro. È quando abbassi la guardia e rimani a fissare anche tu quell'assenza, però, che arriva quella più "spontanea": «Prima il cielo era grigio come il cemento, non ti sembra più bello così blu?» dice a un certo punto una bimba alla nonna mentre aspettano insieme l'FP all'ultima/prima fermata di via Fillak. Ed effettivamente sì: il cielo così azzurro è proprio bello.