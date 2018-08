Ponte Morandi, altri inquietanti scricchiolii nella notte: ridisegnata la zona rossa

Val Polcevera - Anche questa notte il sonno degli abitanti delle aree limitrofe alla zona rossa non ha avuto pace. Nuovi scricchiolii decisamente poco piacevoli hanno comportato l'intervento delle forze dell'ordine e delle forze di sicurezza intorno a mezzanotte per scongiurare il timore di cedimento - anche perché, stando a ciò che è emerso nelle ultime ore, il pericolo non sarebbe più "limitato" al solo pilone est, ma si sarebbe esteso anche a quello che è il suo corrispondente a ovest.



Le disposizioni prese - Per prevenire un'eventuale degenerazione improvvisa della situazione, questa notte è stata ridisegnata la zona rossa, cosa che ha comportato anche lo stop alle pattuglie anti-sciacallaggio. Le nuove misure di sicurezza prevedono che le forze dell’ordine vengano concentrate su quattro presidi, ciascuno dei quali è affidato una particolare forza dell'ordine - polizia, carabinieri, fiamme gialle e polizia locale -, affiancate in via Perlasca dalla presenza dell’esercito.