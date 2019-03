Ponte Morandi, c´è il taglio della terza trave

L'operazione sta avvenendo con la fune diamantata

Val Polcevera - È iniziata la discesa della trave tampone numero 6: come per le scorse volte, il taglio con la fune diamantata durerà diverse ore.



Demolizione - Domani verranno azionati per la terza volta gli strand jack, che hanno il compito di portare a terra la trave di quasi 900 tonnellate di peso.



Operazione - Gli esperti della ditta di esplosivi lavorano alla pila 8 che, salvo imprevisti, verrà abbattuta sabato prossimo. Domani è prevista l'ultima riunione della Commissione esplosivi in prefettura a Genova per l'esame degli ultimi dettagli e il via libera definitivo all'operazione.