Ponte Morandi, dalla vallata un grido d´aiuto: «Liberate la Valpolcevera»

Manifestazione organizzata dal gruppo "Oltre il ponte c'è"

Val Polcevera - «Liberate la Valpolcevera»: semplice, chiaro, immediato. Questo lo slogan con cui commercianti e residenti della vallata sono scesi in piazza questa mattina per dar vita alla manifestazione "Oltre il Ponte", partita alle 9.30 a Caricamento e diretta verso la Prefettura sulle note di "The Wall" dei Pink Floyd, per ricordare a Genova che al momento la Valpolcevera «è come divisa dal resto della città daun muro, e c'è bisogno di abbatterlo al più presto». Emblematico.



Una richiesta d'aiuto - «Chiediamo di non essere dimenticati. C'è soprattutto bisogno di un aiuto per chi deve andate a lavorare» hanno gridato alcuni commercianti, stanchi e fortemente provati dalla situazione in cui si sono ritrovati a vivere - o, meglio, a sopravvivere - dopo quel tragico 14 agosto. «Invitiamo le persone a venire a comprare nelle nostre attività: non lasciateci soli».

«Il decreto così è insufficiente» proseguono i manifestanti: «Servono risorse normative ed economiche tali da permettere al commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci di poter fare il proprio lavoro».



«Oltre il ponte c'è la voglia di ripartire ed avere risposte concrete». Un messaggio forte e concreto, simbolo di una Valpolcevera pronta a lottare con le unghie e con i denti per salvaguardare sé stessa e tutti i suoi abitanti.