Ponte Morandi, dove ritirare la corrispondenza

Val Polcevera - In relazione ai divieti di circolazione imposti a causa del crollo del ponte autostradale Morandi, Poste Italiane, al fine di mantenere un servizio puntuale ed efficiente nel rispetto delle direttive della Protezione Civile, informa i cittadini che risiedono presso i seguenti CAP:



1) 16151/16152, e nello specifico i destinatari presso i seguenti indirizzi:

· Salita Vittorio Bersezio civici 23 – 25 – 27;



· Via Argine Polcevera civici 4A - 4 -13R – 2 – 9R;



· Via del Campasso civici dal 37 al 41;



· Via Greto di Cornigliano, tutti i civici;



· Via Enrico Porro civici dal 5A all’11C e dal 6 al 16;



· Via Nicola Lorenzi tutti i civici;



· Via Walter Fillak civico 188R;



che la corrispondenza è disponibile presso il Centro di Recapito di Genova Ponente, sito in Piazza Monastero 4, allo sportello situato al piano terra, adiacente l’ingresso dell’Ufficio Postale