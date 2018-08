Ponte Morandi, i provvedimenti in materia di viabilità

Val Polcevera - A seguito dello stato emergenziale causato dal crollo del ponte Morandi sono stabilite fino al 26 agosto 2018, le seguenti prescrizioni: divieto di transito dalle ore 8 alle ore 20 per i veicoli di massa superiore a 7,5 t. in Lungomare Canepa e via Guido Rossa nel tratto compreso tra la rotatoria Fiumara (esclusa) e lungomare Canepa



Percorso -Ai veicoli in uscita dal varco portuale Etiopia è fatto obbligo di svolta a destra, mentre i veicoli provenienti dal ponte Elicoidale giunti all'altezza del varco Etiopia hanno l'obbligo di proseguire diritti verso lungomare Canepa. In via Borzoli, nel tratto compreso tra via Militare di Borzoli e via Ferri, è istituito, tranne diversa e specifica segnalazione, il divieto di sosta e fermata. Ai veicoli Amiu e Consorzio Omnia afferenti la rimessa presso via Argine Polcevera è consentito, tramite moviere, il transito in doppio senso nel tratto compreso tra il ponte di via Renata Bianchi e la rimessa stessa. Permangono sul resto della viabilità le prescrizioni già previste nell'ordinanza 282/18.