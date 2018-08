Ponte Morandi, i servizi speciali di Amt per la Val Polcevera

Val Polcevera - I due servizi bus speciali per agevolare la mobilità dei cittadini, come servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, sono stati denominati: SP da Principe piazza Acquaverde a Sestri Ponente, via Soliman, con transito, in entrambe le direzioni, dalla stazione FS di Sestri Ponente e dall’Aeroporto Cristoforo Colombo (terminal Arrivi); BM da Bolzaneto a Brin Metro.



Viaggi - Questi servizi sono effettuati dalle ore 6 alle ore 20. Entrambe le navette SP e BM sono gratis. La metro è in servizio anche nelle ore notturne. Limitazioni per le linee bus 7, 8, 9, 63 e 663 che sono attestate a Brin. Attivo un collegamento bus tra via Avio e via Fillak (Campasso).