Val Polcevera - Alle 9.38 di questa mattina - con un lieve ritardo sulla tabella di marcia e a poco più di 10 mesi dal tragico crollo di Ponte Morandi - le pile 10 e 11 del viadotto sono state abbattute: con oggi è stato messo un punto alla storia del viadotto (purtroppo) più famoso d'Italia.



L'epilogo - Per qualcuno oggi è un nuovo inizio, per altri una liberazione, per altri ancora la fine di un incubo: l'unica cosa certa è che non importa cosa sia stato finora, importa solo cosa sarà. Da questa mattina il segno che Genova non si è mai fermata è evidente agli occhi di tutti: la città e i cittadini non si sono mai arresti, e con questo ultimo step della demolizione e la ormai avviata ricostruzione del nuovo ponte lo stanno dimostrando al mondo intero.

Oggi si apre un nuovo capitolo della storia di Genova, della storia di colei che "Superba per uomini e per mura/Signora del mare" ha fatto innamorare per secoli chiunque l'abbia saputa apprezzare davvero.



L'esplosione - Stando a quanto riportato subito dopo la demolizione, tutto sembra essere andato bene: le polveri - dopo un'iniziale presenza evidente - al momento non si vedono già più. Purtroppo le sirene non si sono sentite dall'area stampa: l'esplosione è avvenuta in ritardo di circa mezz'ora per la segnalata presenza di una persona in un appartamento, ma alla fine si è dimostrato un falso allarme. Le centraline stanno già monitorando: sì attendono i primi risultati verso le 17 e i secondi alle 21.



A Campi ancora tremano le gambe a tutti coloro che hanno assistito al crollo: una data storica, che segna la vera e propria fine di un'epoca.