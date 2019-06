Ponte Morandi, in tabaccheria arrivano gli schermi con le novità sull´avanzamento dei lavori

Val Polcevera - Questa sera il Sindaco di Genova e Commissario per la Ricostruzione Marco Bucci incontrerà i cittadini di Certosa e di Sampierdarena durante due riunioni distinte (la prima alle 18.30 nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa, la seconda alle 20.30 al centro civico Buranello). Per poter garantire un'informazione a tutto tondo per la cittadinanza, inoltre, le novità relative ai lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto sul Polcevera verranno a breve presentate quotidianamente su alcuni schermi ad hoc, posizionati per l'occasione proprio nelle tabaccherie di Sampierdarena e Certosa, i quartieri maggiormente interessati - quantomeno dal punto di vista pratico - dalla vicenda.



Il progetto - Questa iniziativa - prevista da un protocollo d’intesa siglato tra la struttura commissariale e la Federazione italiana tabaccai - sarà finalizzata a facilitare la comunicazione tra le istituzioni e la cittadinanza attraverso la messa in onda di notizie provenienti direttamente dal sito della struttura commissariale. In questo frangente, la sperimentazione del progetto - che si prevede possa in breve diventare nazionale anche nella pratica - pare partirà proprio da Genova.