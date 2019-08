Ponte Morandi, l´ambulatorio mobile della Asl3 sarà presente sul luogo della commemorazione

Val Polcevera - In occasione per la commemorazione del primo anniversario dal tragico crollo di Ponte Morandi, l'ambulatorio mobile della Asl3 sarà presente dalle 8 alle 13 nell'area della cerimonia a supporto della cittadinanza. Il servizio sarà presente in via 30 Giugno (zona IKEA) con personale dedicato.



Domani, mercoledì 14 agosto, in occasione della commemorazione a un anno dalla tragedia del Ponte Morandi, l’Ambulatorio mobile Asl3 sarà presente a supporto della cittadinanza in Via 30 Giugno (zona IKEA), in corrispondenza dell'automedica.

L’attività, con la disponibilità di un medico, uno psichiatra e un infermiere, avrà inizio alle ore 8 e si concluderà alle ore 13.



[Foto d'archivio]