Ponte Morandi, la ferrovia di Sampierdarena va sbloccata. I sindacati: «Urge il dissequestro»

Così i sindacati sul tema della viabilità nella zona di ponte Morandi

Val Polcevera - «Durante le ultime settimane abbiamo chiesto che si aprano i tavoli sindacali per confrontarsi con le società del gruppo Ferrovie dello Stato interessate al ripristino della circolazione nel nodo di Genova, offrendo fin da subito spunti di riflessione per soluzioni che decongestionino il traffico utilizzando la mobilità su ferro. Il sindacato unitariamente ha dichiarato la propria disponibilità a partecipare al processo di riattivazione e gestione dell'emergenza, sospendendo fin da subito lo sciopero del personale della manutenzione rotabili già proclamato per il 7 settembre»: lo hanno dichiarato Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporti e Fast Liguria



Ferrovia - «Il sindacato è quindi disponibile ad affrontare con RFI e Trenitalia tutti i temi che richiedono la partecipazione del mondo del lavoro in un rapporto di reciproco riconoscimento dei ruoli ad iniziare dagli incontri già previsti per domani con RFI e per il 7 settembre con Trenitalia presso la Regione Liguria. È comunque urgentissimo il dissequestro delle aree interessate dal crollo del ponte per permettere la riapertura delle linee di Sampierdarena che rischiano di soffocare Genova se non verranno prontamente riattivate. E' inoltre importante rivedere i servizi ferroviari della Valpolcevera, dove i treni navetta programmati tra Rivarolo e Busalla dal 3 settembre rischiano di risultare inutili, quindi vanno prolungati fino a Brignole via Bersaglio, come gli Arquata», hanno concluso.